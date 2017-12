ACERCA DE LAS NOTAS

Diario Pregón de La Plata es un medio informativo, con fuentes propias y difusión de contenidos que se hallan en Internet (la información se encuentra en Internet conforme se informa en las notas, pero no aseguramos su veracidad, aunque muchas veces son o al menos parecen verosímiles, y en el tiempo se analizan en los comentarios).

No se editan las notas, excepto las que tienen aclaración al respecto, buscando reflejar con mayor exactitud el pensamiento del autor de las mismas.

Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

La publicación de notas no necesariamente implica acuerdo con el contenido de las mismas.



La posición del Director de Diario Pregón de La Plata se expresa en las notas firmadas por el mismo.



Emilio Nazar Kasbo

Director